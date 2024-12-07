التموين تفتتح سوق اليوم الواحد بمنطقة المرج

تفتتح وزارة التموين سوق اليوم الواحد بمنطقة المرج، اليوم السبت، ويأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق المشترك بين الشركة القابضة للصناعات الغذائية ومحافظة القاهرة.

وتأتي مبادرة أسواق اليوم الواحد في إطار جهود الدولة لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية.

كما أن هذا السوق يأتي كخطوة مهمة لتلبية احتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية، حيث يوفر مجموعة متنوعة من المنتجات مثل الخضراوات، الفواكه، اللحوم، والدواجن، بأسعار تنافسية تقل عن أسعار الأسواق التقليدية، ويسهم السوق في تحقيق التوازن السعري، بما يدعم الأسر المصرية ويخفف من الضغوط الاقتصادية عليها.

كما أن تندرج هذه الأسواق ضمن خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية، لتحقيق التنمية المستدامة في القطاع التجاري، حيث تهدف هذه الخطة إلى دعم الفئات الأكثر احتياجًا من خلال توفير السلع بأسعار مناسبة، مع التركيز على المناطق ذات الكثافة السكانية العالية لضمان وصول الخدمة لأكبر عدد ممكن من المواطنين.

والجدير بالذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية افتتحت خمسة أسواق لليوم الواحد خلال الفترة السابقة، وجار العمل على تعميم هذه المبادرة في جميع المحافظات، لتحقيق الاستفادة القصوى منها، وتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين في مختلف المناطق، ما يعكس حرص الدولة على تحسين جودة الحياة للمواطنين في كافة أنحاء الجمهورية، مع التأكيد على أن كل الأسواق السابقة والتي تم افتتاحها تعمل في نفس أماكنها.