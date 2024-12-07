رسميًا.. فيفا يحدد مواعيد مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية 2025

تلقى مسئولو النادي الأهلي خطابًا رسميًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بتحديد مواعيد مباريات الأهلي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فى بطولة كأس العالم للأندية، المقرر إقامتها الصيف المقبل فى الولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة 32 ناديًا.

ويلعب الأهلي في المجموعة الأولى برفقة كل من، بالميراس البرازيلي، بورتو البرتغالي وإنتر ميامي الأمريكي بقيادة النجم ليونيل ميسي.

ووفاق لخطاب "فيفا" ستقام مباريات الأهلي في المواعيد التي أعلنها الاتحاد الدولي لكرة القدم كالتالي:

الأهلى × إنتر ميامي - 15 يونيو - الساعة 3 الفجر(بتوقيت القاهرة)، ملعب هارد روك في ميامي.

الأهلي × بالميراس - 19 يونيو الساعة 7 مساء (بتوقيت القاهرة) ملعب ميتلايف في ولاية نيويورك.

الأهلي × بورتو - 22 يونيو - 4 فجراً (بتوقيت القاهرة) ملعب ميتلايف في ولاية نيويورك.

قرعة كأس العالم للأندية 2025

أسفرت قرعة كأس العالم للأندية 2025، والتي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية بنسختها الجديدة عن صدام قوي للنادي الأهلي بطل أفريقيا مع فريق إنتر ميامي الأمريكي رفاق الأسطورة ليونيل ميسي.

وقع الأهلي في المجموعة الأولى مع أندية: بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي وإنتر ميامي الأمريكي صاحب الأرض.

الأهلي في كأس العالم للأندية 2025

ويلعب الأهلي مباراة افتتاح كأس العالم للأندية 2025 بمواجهة إنتر ميامي الأمريكي، يوم 15 يونيو 2025.

تقام بطولة كأس العالم للأندية 2025 بنظامها الجديد لأول مرة حيث تنظم في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال العام المقبل ويشارك بها 32 فريقا من جميع أنحاء العالم.

وتلعب البطولة مرة كل 4 سنوات، بعد أن كانت تقام كل عام ويشارك 7 أندية فقط موزعين بين أبطال القارات الستة ومنظم البطولة.