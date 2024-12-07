بالصور.. تطبيق الهوية البصرية على واجهات المحلات وضبط حنطور مخالف بالأقصر

تابع اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، اليوم السبت، البدء في أعمال التزام الشركة صاحبة الامتياز الإعلاني بتطبيق الهوية البصرية الخاصة باللافتات على واجهات المحال العامة، من حيث مراعاتها لمعايير الهوية البصرية وحصولها على التراخيص اللازمة، لوضع اللافتات مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لتطبيق الهوية البصرية لمدينة الأقصر في لوحاتها الإعلانية.

جاء ذلك في إطار توجيهات المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، بتنفيذ القرار الصادر بشان التزام الشركة صاحبة الامتياز الإعلاني بمدينة الأقصر بتطبيق عناصر الهوية البصرية الخاصة باللافتات الدعائية على واجهات المنشآت التجارية والإدارية في كافة أنحاء مدينة الأقصر.

وخلال جولته، أوضح رئيس مدينة الأقصر، أنه تم تنفيذ حملات تمشيطية لضبط عربات الحنطور المخالفة وغير المرخصة بعدد من شوارع مدينة الأقصر، مما أسفر عن التحفظ علي عدد (1) عربة حنطور مخالفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك في إطار توجيهات محافظ الأقصر، بضرورة الاهتمام بتكثيف كافة الجهود للقضاء على المواقف العشوائية لعربات الحنطور، ومنع السير العشوائي لها والذي يؤثر على حركة وانسيابية المرور بالشوارع.

محافظ الأقصر يوجه باتخاذ إجراءات رادعة ضد العربات المخالفة للسير

وكان محافظ الأقصر، قد التقى مع عدد من أصحاب الحناطير، موجها تعليماته باتخاذ إجراءات رادعة ضد العربات المخالفة للسير أو الوقوف العشوائي أو القيادة دون السن القانوني أو عدم ارتداء الحفاضات للخيل، والمصادرة النهائية للعربة وعدم الترخيص لها عند تكرار المخالفة.

وأكد محافظ الأقصر، على ضرورة الاهتمام بتكثيف كافة الجهود للقضاء على المواقف العشوائية لعربات الحنطور، ومنع السير العشوائي لها والذي يؤثر على حركة وانسيابية المرور بالشوارع، وإلزام سائقي الحنطور، بوضع "حفاضات" للخيل، لمنع تراكم مخلفات الخيل العضوية على الطرق وتشويه الطرق الرئيسية أمام الزائرين من السائحين من كافة أنحاء العالم.

حملة الحنطور (1)

حملة الحنطور (2)

تطبيق الهوية البصرية (1)

تطبيق الهوية البصرية (3)

تطبيق الهوية البصرية (2)