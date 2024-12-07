ضبط مصنع لإعادة تدوير هالك زيوت السيارات وبيعه في الشرقية

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات قيام (مالك مصنع بدون تراخيص" له معلومات جنائية" - كائن بدائرة مركز شرطة بلبيس بمديرية أمن الشرقية) بتجميع زيوت محركات السيارات المرتجعة "المتهالكة والسابق استخدامها" وإعادة تدويرها وتعبئتها داخل عبوات بلاستيكية جديدة منسوب إنتاجها لشركات وهمية لطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح مادية غير مشروعة من الغش والتدليس.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المصنع وضبط (مالك المصنع والمدير المسئول) وعثر بداخل المصنع على (78,5 طن نفايات بترولية خطرة عبارة عن زيوت محركات سيارات مستعملة - 23560 لتر منتج نهائى لزيوت محركات معاد تدويرها معبأة داخل عبوات بلاستيكية جديدة ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية باستخدام علامات تجارية غير مسجلة - خط إنتاج كامل).

بمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.