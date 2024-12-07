دوري أبطال إفريقيا.. تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة دجوليبا وبيراميدز

أقيم اليوم السبت، بمقر الاتحاد المالي لكرة القدم، الاجتماع الفني الخاص بمباراة دجوليبا وبيراميدز، في إطار مباريات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويحل بيراميدز ضيفا على دجوليبا المالي في السادسة من مساء الأحد على استاد 26 مارس بالعاصمة المالية باماكو، في ثاني جولات دور المجموعات من بطولة دوري الأبطال.

وتم خلال الاجتماع الفني لمباراة دجوليبا وبيراميدز الاتفاق على أن يرتدي فريق نادي بيراميدز الزي الأساسي الأزرق في الأبيض، بينما يرتدي حارس المرمى اللون الأخضر الكامل.

ويرتدي في المقابل فريق نادي دجوليبا اللون الأحمر الكامل، بينما سيظهر حارس المرمى باللون الأخضر في الأسود.

وتم الاتفاق على تحرك بعثة بيراميدز مبكرا من فندق إقامتها في باماكو للوصول قبل ساعة ونصف من انطلاق المباراة تجنبا للزحام المتوقع في الطرق المؤدية لاستاد ٢٦ مارس.

مثل بيراميدز في الاجتماع الفني، أحمد زاهر المدير الإداري وشريف جمال مدير العلاقات العامة، وعاطف شادي مدير المركز الإعلامي، ومحمد نجم مسئول التسويق بالنادي.