بقيمة 10 جنيهات.. الذهب في مصر يرتفع 0.3% خلال تداولات هذا الأسبوع

ارتفع سعر الذهب المحلي بشكل محدود خلال تداولات الأسبوع الماضي بعد أن وجد الدعم من ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الرسمية، ولكن اليوم يعود إلى التراجع بشكل طفيف بعد أن أغلق الذهب العالمي تداولات الأسبوع الماضي على تراجع.

وافتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم السبت عند المستوى 3685 جنيها للجرام، وكان قد انخفض يوم أمس بمقدار 15 جنيها ليغلق عند المستوى 3685 جنيها للجرام بعد أن افتتح جلسة الأمس عند 3700 جنيه للجرام، وفق تحليل جولد بيليون.

خلال الأسبوع الماضي ارتفع سعر الذهب المحلي عيار 21 بنسبة 0.3% بمقدار 10 جنيهات، حيث أغلق الأسبوع عند 3685 جنيها للجرام وكان قد افتتح تداولات الأسبوع عند 3675 جنيها للجرام، بينما قد سحل أعلى مستوى خلال الأسبوع عند 3713 جنيها للجرام.

وشهد الذهب المحلي تذبذب خلال الأسبوع الماضي بسبب تأثره بحركة سعر الذهب العالمي الذي استمر في التحرك في نطاق عرضي، بينما في المقابل وجد الذهب دعم من ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الرسمية ليسجل أعلى مستوى له.

وقد ارتفع الذهب وسجل أعلى مستوى في الأسبوع الماضي عند 3713 جنيها للجرام ولكنه فشل في الحفاظ على تداولاته فوق المستوى 3700 جنيه للجرام بسبب ضعف زخم الصعود ليعود إلى التراجع ويستمر في التذبذب تحت هذا المستوى.

يرجع ارتفاع سعر صرف الدولار إلى استمرار المرونة التي يتعامل بها البنك المركزي المصري مع سعر الصرف وعدم تحديد سعر محدد، وهو الأمر الذي أشاد به صندوق النقد الدولي، كما تزايد الطلب على الدولار في الفترة الأخيرة لتلبية احتياجات ومستلزمات الدولة، بالإضافة إلى ارتفاع سعره عالمياً مقابل باقي العملات مدعوما بفوز دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية.

يذكر أن رئيس مجلس الوزراء قد صرح إن سعر صرف الجنيه مقابل الدولار من الممكن أن يشهد صعود وهبوط في حدود 5% خلال الفترة القادمة، مؤكداً أن هذا أمر طبيعي وفق حركة الطلب على الدولار في ظل سياسة سعر الصرف المرن التي تتبعها مصر حالياً.

هذا وأظهر تقرير الوضع الخارجي الصادر عن البنك المركزي المصري أن التزامات الدين الخارجي لمصر خلال عام 2025 القادم تصل إلى 22.46 مليار دولار بتزايد بمقدار 900 مليون دولار عن التقديرات السابقة للبنك.

بينما قد انخفض مجمل الدين الخارجي خلال الربع الثاني من 2024 بمقدار 7.7 مليار دولار، وتراجع الدين الخارجي طويل الأجل بمقدار 8.6 مليار دولار.

توقعات أسعار الذهب

أنهى سعر الذهب العالمي تداولات الأسبوع الماضي على انخفاض وذلك على الرغم من تحسن بيانات الوظائف الأمريكية بأكثر من المتوقع خلال شهر أكتوبر، الأمر الذي زاد من التوقعات أن البنك الفيدرالي سيستمر في خفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه الأخير هذا العام وهو الأمر الإيجابي للذهب، ولكن قوة الدولار الأمريكي منعت الذهب من الارتفاع.

وارتفع سعر الذهب المحلي خلال الأسبوع الماضي بشكل محدود وذلك بدعم من ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الرسمية، بينما تأثره بسعر الذهب العالمي الذي شهد تراجع وتداولات عرضية قد حد من مكاسب الذهب المحلي خلال الأسبوع المنتهي.

أغلق الذهب تداولات الأسبوع الماضي تحت المستوى 2640 دولار للأونصة الذي يمثل المتوسط المتحرك 50 يوم، وهو الأمر الذي يعد سلبي لأسعار الذهب خلال الفترة القادمة والذي قد يتسبب في عمليا البيع لجني الأرباح. وقد يستهدف الذهب منطقة المستوى 2600 دولار للأونصة ويبقى الدعم الرئيسي عند منطقة 2550 دولار للأونصة.

السعر المحلي:

أغلق سعر الذهب المحلي عيار 21 تداولات الأسبوع تحت المستوى 3700 جنيه للجرام، وذلك على الرغم من تمكنه من تسجيل أعلى مستوى الأسبوع الماضي عند 3713 جنيها للجرام، يدل هذا على ضعف الزخم الصاعد وعدم قدرته على اختراق مستوى المقاومة الحالي ليعود السعر ويستقر حول المستوى 3680 جنيها للجرام.