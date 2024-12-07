"صرف صحي ومطبات صناعية".. أبرز مطالب أهالي البياضية من محافظ الأقصر

استقبل المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، اليوم السبت، وفدا من ممثلي المجتمع المدني من أهالى مدينة البياضية، لعرض بعض المطالب التى تلخصت فى قطاعات التعليم والصحة والطرق ومياه الشرب والصرف الصحي والأحوزة العمرانية والري، وذلك بحضور الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، والمهندس محمود شاهين رئيس مجلس مدينة البياضية ووكلاء الوزارات والجهات المعنية.

وتلخصت أهم المطالب التى قدمها أهالي البياضية، فى توصيل خدمة الصرف الصحي للمناطق المحرومة بالبياضية، وهي نجوع القضا والفزازعة والحواكم والروافعة الشرقية وطافورة ومناطق أخرى، حيث وجه محافظ الأقصر بدراسة إدراج هذه المناطق بالخطة الاستثمارية للعام المالي القادم.

الجدول الزمني لدخول محطات الصرف الصحي بالبياضية للخدمة

وأوضح المهندس عبد الله بكرى مدير التنفيذ بالجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، خلال الاجتماع، أنه تم نهو ودخول الخدمة لشبكات محطة رفع صرف صحي الحمزية، حيث تم إعلان مواعيد دخول الخدمة وهي كالتالي البدادرة وأبو سلسلة وأبو عربي في ٣٠ أبريل ٢٠٢٥، أما نجعي قمازو وعلي عوض الله يدخلان الخدمة في ٣٠ يونيو ٢٠٢٥.

محافظ الأقصر يستعرض موقف مشروع صرف صحي البغدادي

كما طالب الأهالي بمعرفة موقف مشروع صرف صحي البغدادي، حيث وجه المحافظ باستئناف التنفيذ وإعادة ادراج المشروع ضمن الخطة الاستثمارية للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وفيما يخص محطة قرية الروافعة الغربية، فقد وجه محافظ الأقصر بالتنسيق بين الهيئة القومية وشركة مياه الشرب لإيجاد حل لربط تصرفات القرية واستكمال أعمال التصميم للقرية للبدء في تنفيذها.

كما طالب الأهالي باستكمال تبطين ترعة الحبيل الشرقية وعمل سور عند منطقة المدارس، كما عرض الأهالى مقترح تعديل خط سير سيارات الأجرة فى طريق البغدادي، وكذا مشكلة نقص بعض الأدوية فى الوحدات الصحية، وعمل مطبات صناعية عند الطريق أمام كوبرى الحبيل وإدخال قرى البياضية بالأحوزة العمرانية.

وقال محافظ الأقصر، أنه يجب الالتزام بمواعيد تسليم المشروعات فى حينها ودون تأخير، كما وجه بضرورة وضع الجداول الزمنية فى الوحدات المحلية، مؤكدا على معاينة كافة المشروعات على أرض الواقع للتأكد من نسب تنفيذها.

كما أوضح محافظ الأقصر، أن إدارة التخطيط العمراني أعلنت بالفعل دخول قرى البياضية للأحوزة العمرانية، وأن إدارة المرور تعمل على تركيب مطبات صناعية حديدية جديدة بكافة ربوع المحافظة، كما أوضح مسئولى الصحة أن الأدوية غير ناقصة بالوحدات الصحية وإنما توجد بأسماء مختلفة وبها نفس المادة الفعالة.

اجتماع محافظ الأقصر مع أهالي البياضية (8)

اجتماع محافظ الأقصر مع أهالي البياضية (9)

اجتماع محافظ الأقصر مع أهالي البياضية (6)

اجتماع محافظ الأقصر مع أهالي البياضية (5)

اجتماع محافظ الأقصر مع أهالي البياضية (7)

اجتماع محافظ الأقصر مع أهالي البياضية (3)

اجتماع محافظ الأقصر مع أهالي البياضية (4)

اجتماع محافظ الأقصر مع أهالي البياضية (1)