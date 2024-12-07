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السبت 07 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

اليوم.. 27 مرشحًا يتنافسون في انتخابات الاتحاد المصري للدراجات

الاتحاد المصري للدراجات
الاتحاد المصري للدراجات
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تُجرى انتخابات الاتحاد المصري للدراجات، اليوم السبت، والتي يتنافس فيها 27 مرشحًا على مختلف مقاعد مجلس الإدارة الجديد للدورة المقبلة 2024 - 2028، والذي يتشكل من رئيس و9 أعضاء.

وتضم الجمعية العمومية لاتحاد الدراجات 21 هيئة رياضية يحق لها التصويت في الانتخابات التي تقام اليوم.

وتضم قائمة المرشحين على منصب رئيس الاتحاد المصري للدراجات 5 مرشحين هم: أيمن علي وعصام عاشور وخالد عوف وطلعت عبده، ومحمد البخاري.

فيما تضم قائمة المرشحين على مقاعد عضوية مجلس إدارة اتحاد الدراجات 22 مرشحا هم: أحمد جابر ومحمد حجازي وهشام عزام وسمر حامد وعلي بركة وأشرف حجازي وأحمد بدير وهديل مجدي وهشام فخري وإيهاب صبري وندى الناصر ومحمد كزامل وياسر علي وسمير عبد البر وأحمد مصطفى وأيمن شوقي وأحمد كسبة ومحسن عمران وأحمد منطاي وعبد السلام عبد المنعم وأحمد عيد وهاني سعيد.

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