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السبت 07 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

مستوطنون يعتدون على عدد من الفلسطينيين في الضفة الغربية

مستوطنون
مستوطنون
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هاجم مستوطنون، اليوم السبت، مواطنين فلسطينيين في منطقة شرق بلدة يطا جنوب الخليل بالأراضي المحتلة، وفقا لما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

 

وفقًا للمصادر المحلية، تعرض المواطن زياد شخيدم وأطفاله للضرب من قبل المستوطنين الذين قاموا أيضًا بتكسير الخلايا الشمسية ومحتويات المنزل، كما سرق المستوطنون عددًا من رؤوس الأغنام، التي تم استرجاعها لاحقًا من قبل المواطنين.

وتُشير المصادر إلى أن مستوطنين من بؤرة استيطانية قريبة اعتدوا بشكل متكرر على ممتلكات المواطنين في المنطقة الشرقية من البويب، في إطار محاولاتهم لتهجير الفلسطينيين والاستيلاء على أراضيهم لصالح التوسع الاستيطاني، ومنذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة في 7 أكتوبر 2023، تصاعدت الهجمات من قبل الجيش الإسرائيلي والمستوطنين ضد الفلسطينيين، حيث تم تنفيذ 16,663 اعتداءً طالت الأراضي والممتلكات والحياة الفلسطينية.

مستوطنون مواطنين فلسطينيين بلدة يطا الخليل الضفة الغربية