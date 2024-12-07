أفاد إعلام فلسطيني، اليوم السبت، أن مروحيات الاحتلال تنفذ عملية إجلاء لجنود أصيبوا خلال المعارك شرق رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة.

وفي وقت سابق، استهدفت كتائب القسام قوات الاحتلال الإسرائيلي في عملية جرت بمحيط مفترق برج عوض في حي الجنينة شرقي رفح يوم 22 نوفمبر الماضي.

وكان يحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، قد استشهد في اشتباكات مع قوات الاحتلال في حي السلطان غربي رفح منتصف أكتوبر الماضي.

تضمنت العملية عدة مراحل، بدءًا من عمليات قنص استهدفت جنودًا إسرائيليين قادمين من محور صلاح الدين (محور فيلادلفيا)، تلاها ضرب آليات الاحتلال وقوات النجدة بقذائف مضادة للدروع.

وفقا لمقطع الفيديو الذي تم نشره، استهدفت القسام دبابة "ميركافا" وجرافة عسكرية من طراز "دي 9" بقذيفتي "الياسين 105"، بالإضافة إلى استهداف مبنى سكني كان يتحصن فيه 7 جنود إسرائيليين بقذيفة مضادة للأفراد.

وفي نهاية الفيديو، تعهدت كتائب القسام بنشر كمين مركب ثانٍ ضمن سلسلة عمليات نفذتها ضد قوات الاحتلال في رفح.