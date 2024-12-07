ads
السبت 07 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط طرفي مشاجرة بحلوان بالقاهرة

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تمكنت جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول منشور على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن وقوع مشاجرة بمنطقة حلوان بالقاهرة بين طرفين وإطلاق أعيرة نارية وحدوث إصابات. 
بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة حلوان من إحدى المستشفيات بوصول (صاحب مغسلة سيارات- مقيم بدائرة القسم) مصاب برش خرطوش إثر ادعاء مشاجرة بين كل من طرف أول 3 أشخاص مصابين بطلق خرطوش) وطرف ثان (5 أشخاص) جميعهم مقيمون بدائرة القسم ، بسبب خلافات بينهم، وقيام اثنان من الطرف الثانى بإطلاق أعيرة خرطوش أدت إلى إصابة أفراد الطرف الأول.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفى المشاجرة.. وبحوزة الطرف الثانى (2 فرد خرطوش "المستخدمين فى الواقعة"). 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

قنين الإجراءات قسم شرطة حلوان