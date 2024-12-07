ضبط طرفي مشاجرة بحلوان بالقاهرة

تمكنت جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول منشور على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن وقوع مشاجرة بمنطقة حلوان بالقاهرة بين طرفين وإطلاق أعيرة نارية وحدوث إصابات.

بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة حلوان من إحدى المستشفيات بوصول (صاحب مغسلة سيارات- مقيم بدائرة القسم) مصاب برش خرطوش إثر ادعاء مشاجرة بين كل من طرف أول 3 أشخاص مصابين بطلق خرطوش) وطرف ثان (5 أشخاص) جميعهم مقيمون بدائرة القسم ، بسبب خلافات بينهم، وقيام اثنان من الطرف الثانى بإطلاق أعيرة خرطوش أدت إلى إصابة أفراد الطرف الأول.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفى المشاجرة.. وبحوزة الطرف الثانى (2 فرد خرطوش "المستخدمين فى الواقعة").

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.