السياحة تشارك بجناح في الأسبوع الكويتي بمصر

شاركت هيئة تنسيط السياحة في الدورة الخامسة عشر للأسبوع الكويتي بمصر والذي نظمه سفارة دولة الكويت بالقاهرة تحت عنوان "الكويت في مصر"

وقد شاركت الهيئة في هذا الحدث بجناح مزود بالمواد الدعائية عن الوجهات السياحية المصرية المتنوعة وما تتمتع به من منتجات وأنماط سياحية متعددة ومتنوعة، بالإضافة إلى شاشات لعرض الأفلام الترويجية التي أطلقتها الوزارة للترويج للمقصد السياحي المصري، كما تم توزيع الهدايا التذكارية لزائري الجناح.

تأتي مشاركة الهيئة في هذا الحدث في إطار حرصها على الاستفادة من الأحداث الدولية التي تقام بمصر أو في الخارج لإلقاء الضوء على المقصد السياحي المصري.

وقد شارك في هذا الحدث أكثر من 80 جهة رسمية وخاصة من دولتي الكويت ومصر، بهدف دعم وتوطيد العلاقات الكويتية المصرية التاريخية الراسخة، ويعد هذا الحدث منصة كبيرة لعرض التطورات الاقتصادية والاستثمارية والإعلامية والتنموية والسياحية والطبية والبحث العلمي ومجالات النفط والبنوك والاتصالات، والأسكان، والخدمات الاجتماعية، وغيرها.

