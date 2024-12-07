أكلات تزيد الانتباه والتركيز لصحة طفلك أثناء الامتحانات.. تعرفي عليها

تحرص كل أم أثناء فترة الامتحانات على تعزيز صحة طفلها من أجل استمرار التركيز والانتباه ورفع قدراته العقلية والإدراكية، وهناك الكثير من الأكلات والمشروبات يمكن تناولها أثناء فترة الامتحانات، وفقا لما نشره موقع هيلث لاين الطبي" .

ينصح بضرورة البعد خلال تلك فترة الامتحانات عن بعض الأطعمة الضارة ، التي تؤثر على صحة الطفل وتؤثر على انتباه وتركيزه ، وتسبب له الكسل والخمول ، منها الأطعمة السكرية والمقلية والغنية بالدهون.

وهناك أطعمة صحية يجب التركيز عليها:

الاهتمام بالوجبات الخفيفة الصحية على مدار اليوم.

الأسماك الصحية الغنية بالأوميجا 3 مثل الأسماك الدهنية بأنواعها.

الفاكهة الصحية والتي تحتوى على مضادات أكسدة صحية، مثل التوت والبرقوق والتفاح.

الخضروات الصحية المفيدة والمغذية مثل الفاصوليا بأنواعها.

الحبوب الكاملة والشوفان.

الخرشوف الصحى والمفيد.

البروتين الصحى كالبيض والحليب الصحى.

شرب المياه باستمرار يجعل الجسم رطب دائما ويقوي الصحة العقلية وقدرات المخ .

اللحوم الخالية من الدهون وكذلك اللحم الأبيض.

دقيق الشوفان مضاف للأطعمة المتنوعة أفضل مصدر للطاقة والشبع والقدرات العقلية والمخية

البقوليات بأنواعها المختلفة بروتين نباتى طبيعى يعزز الصحة العامة وسلامة المخ.