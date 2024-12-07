الأقصر تواصل أعمال تزيين الشوارع والميادين بأشجار الكريسماس استعدادًا لاحتفالات 2025| صور

واصل مجلس مدينة الأقصر، اليوم السبت، تنفيذ أعمال تزيين الشوارع والميادين والحدائق بأشجار الكريسماس والزينة والإضاءة الملونة والإضاءة الديكورية المبهجة المختلفة، وذلك في إطار توجيهات المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، برفع حالة الاستعداد لاستقبال احتفالات رأس السنة الميلادية، لظهور المدينة في هذه المناسبة بشكل لائق ومميز ويعكس الوجه الجمالي والحضاري للمدينة.

محافظ الأقصر يوجه برفع حالة الاستعداد لاستقبال العام الجديد 2025

وأوضح اللواء دكتور علي الشرابي، رئيس مدينة الأقصر، أن أعمال تزيين الميادين والأشجار تتم بالتنسيق مع المهندسة ماري روحي مدير إدارة الكهرباء بالمحافظة، مشيرًا إلى أن محافظ الأقصر أكد علي ضرورة رفع حالة الاستعداد لاستقبال العام الجديد 2025، من خلال تجميل شوارع المحافظة بالأشجار المضيئة والزينة البديعة للظهور بشكل لائق بطابع حضاري مميز يعكس الوجه الجمالي للمحافظة أمام السائحين من مختلف دول العالم.

وأضاف رئيس مدينة الأقصر، أن احتفالات رأس السنة الميلادية تعد أحد أهم المواسم السياحية بالمحافظة، ومن هنا جاءت توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة بأهمية ظهور المدينة في هذه المناسبة، حيث تستقبل الفنادق سائحين من جنسيات مختلفة للاحتفال بأعياد الميلاد ورأس السنة على أرضها.

استعدادات رأس السنة (1)

استعدادات رأس السنة (2)

استعدادات رأس السنة (3)

استعدادات رأس السنة (4)

استعدادات رأس السنة (5)

استعدادات رأس السنة (6)

استعدادات رأس السنة (7)