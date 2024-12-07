8,1 % زيادة في أعداد الطلاب المقيدين بالتعليم العالي

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العـامـة والإحصـاء، اليــوم السبت، النشرة السنـويـة للطلاب المقيدين وأعضاء هيئة التدريس بالتعليم العالي للعام الجامعي 2023 /2024، ومن أهم المؤشرات أنه يوجد 3٬8 مليون طالب مقيدون بالتعـليم العالي للعام الجامعي 2023 /2024 مقابل 3٬7 مليون طالب عام 2022/2023 بنسبة زيادة قدرها 1٬8 ٪.

وأشار الجهاز إلى أنه يوجد 2٬4 مليون طالب مقيد بالجامعات الحكومية والأزهر يمثلون 62٬9٪ من إجمالي طلاب التعليم العالي عام (2023 /2024)، مقابل 2٬5 مليون طالب عام (2022/2023) بنسبة انخفاض قدرها 3.7٪.

كما بلغ عدد الجامعات 28 جامعـة تضم 547 كليـة منـها 287 كلية نظريه بها عدد 2٬1 مليون طالب بنسبة 72.7٪ من إجمالي طلاب الجامعـات الحكومية والازهر المقيدين، وعدد 260 كليــة عملية بعدد 644.7 ألف طالب بنسبة 27.3٪ من إجمالي طلاب الجامعـات الحكومية والازهر.

كما يوجد 109٬5 ألف عضو هيئة تدريس ومعاون بالجامعات الحكومية والأزهر عام (20223 /2024).

ولفت الجهاز أنه يوجد 20.9 ألف طالب مقيد بالجامعات التكنولوجية يمثلون 0٬6٪ من إجمالي طلاب التعليم العالي عام (2023 /2024)، مقابل 12٬4 ألف طالب عام (2022/2023) بنسبة زيادة قدرها 68.2٪.

وبلغ عدد الجامعات 10 جامعـة تضم 17 كليـة منـها 2 كلية نظريه بها عدد 621 طالبا بنسبة 3٪ من إجمالي طلاب الجامعـات التكنولوجية، وعدد 15 كليــة عملية بعدد 20.3 ألف طالب بنسبة 97٪ من إجمالي طلاب الجامعـات التكنولوجية.

وأوضح الجهاز أنه يوجد 719 عضو هيئة تدريس ومعاون بالجامعات التكنولوجية عام (2023 /2024).

ونوه الجهاز بأن هناك 365 ألف طالب مقيدون بالجامعــات الخاصة والأهلية يمثلون 9.7٪ من إجمالي طلاب التعليم العالي عام (2023 /2024) مقابل 296٬9 ألف طالب عام (2022 /2023) بنسبة زيادة قدرها 28٬3 ٪.

وبلغ عدد الجامعات 62 جامعة تحتوي على 448 كلية منها 125 كلية نظـرية بعدد 72٬9 ألف طالب بنسبة 19٬8٪ من إجمالي طلاب الجامعات الخاصة، وعدد 323 كلية عملية بعدد 292.9 ألف طالب بنسبة 80٬2٪ من إجمالي طلاب الجامعات الخاصة.

وهناك 24٬9 ألف عضو هيئة تدريس ومعاون بالجامعات الخاصة عام (2023 /2024).

كما بلغ عدد المعاهد 170 معهد عالى يضم 775.7 ألف طالب مقيدون بالمعاهــد العليا الخاصة، يمثلون 20٬6 ٪ من إجمالي طلاب التعليم العالي عام (2023 /2024) مقابل 660.6 ألف طالب عام 2022 / 2023 بنسبة زيادة قدرها 17٬4٪.

ولفت الجهاز أنه يوجد 9٬7 ألف عضو هيئــة تدريس بالمعاهد العليا الخاصة عام (2023 /2024).

وبلغ عدد الأكاديميات 4 أكاديمية تضم 35.3 ألــف طـالب مقـيدون بالأكاديميـات يمثلون 0.9٪ من إجمالي طلاب التعلـيم العالـى عام (2023 /2024)، مقابل 37.1 ألف طالب عـام(2022/2023) بنسبة انخفاض قدرها 5٪.

وهناك 2٬1 ألف عضو هيئــة تدريس بالأكاديميـات عام (2023 /2024).

المعاهد الفنية فوق المتوسطة والكليات التكنولوجية (حكومي / خاص):

وبلغ عدد الطلاب 199٬6 ألف طالب مقيدون بالمعاهد الفنية فوق المتوسطة الحكومية والخاصة يمثلون 5.3٪ من إجمالي طلاب التعليم العالي عام (2023 /2024) مقابل 199٬1 ألف طالب عام (2022 /2023) بنسبة زيادة قدرها 0٬2٪.

كما يوجد 1٬9 ألف عضو هيئة تدريس بالمعاهد الفنية فوق المتوسطة الحكومي والخاصة عام (2023 /2024).