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السبت 07 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

غدا.. وزارة الثقافة تناقش الأزياء الشعبية المصرية بالسحيمي

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ينظم بيت السحيمي، غدا الأحد، وذلك في تمام الساسة مساءً ندوة تحت عنوان الأزياء الشعبية المصرية وذلك ضمن جهود وزارة الثقافة للحفاظ على التراث المصري، وفي إطار التعاون بين مركز طلعت حرب الثقافي ومركز إبداع بيت السحيمي، بشارع المعز لدين الله الفاطمي بالجمالية، التابعان لقطاع صندوق التنمية الثقافية.

تحاضر في الندوة الدكتورة إيمان مهران، الأستاذ بأكاديمية الفنون بالقاهرة، والدكتورة أميرة نبيل صبحى أستاذ الفلسفة في الفنون التطبيقية، يدير الحوار الكاتبة الصحفية  منال نور الدين، كما يعقب الندوة حفل فرقة النيل للآلات الشعبية بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة.

بيت السحيمي صندوق التنمية الثقافية الازياء الشعبية المصرية الفنون التطبيقية الهيئة العامة لقصور الثقافة