استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي على حاجز قلنديا العسكري

استشهد شاب فلسطيني، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي على حاجز قلنديا العسكري شمال القدس المحتلة.

وأفادت مصادر أمنية فلسطينية - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم السبت - بأن قوات الاحتلال المتواجدة على الحاجز العسكري، أطلقت الرصاص الحي تجاه مواطن بشكل مباشر.

وبدورها أوضحت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أن طواقمها استلمت شهيدا بالعشرينات من العمر، على حاجز قلنديا وجار نقله للمستشفى، بعد أن كان الاحتلال قد رفض في البداية تسليم الشاب وتركه ينزل على الأرض.

