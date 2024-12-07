استطلاع: الخوف من رسوم ترامب الجمركية يدفع الأمريكيين إلى الديون

أظهر استطلاع للرأي في الولايات المتحدة، أن واحدا من كل ثلاثة أمريكيين يخزنون الضروريات اليومية مثل ورق التواليت والأطعمة غير القابلة للتلف؛ خوفًا من أن يؤدي تعهد الرئيس المنتخب دونالد ترامب، بإضافة تعريفات جمركية على السلع المستوردة إلى ارتفاع الأسعار.

وأفاد تقرير شهر ديسمبر الصادر عن موقع "كريديت كاردز.كوم" الأمريكي - الذي ينشر معلومات عن بطاقات الائتمان والوعي المالي، حسبما ذكرت وكالة أنباء "بلومبيرج" الأمريكية - بأن نحو 34% من المشاركين برأيهم في الاستطلاع أوضحوا أنهم يخزنون العناصر بسبب خوفهم أو عدم تأكدهم من المستقبل".

ولفت التقرير إلى أن غالبية المشاركين في الاستطلاع، الذي جرى أواخر شهر نوفمبر الماضي بمشاركة ألفين شخص يقيمون في الولايات المتحدة، سيستخدمون بطاقات الائتمان لبعض مشترياتهم أو معظمها في موسم العطلات الجاري، حيث يخطط ثلاثة من كل 10 للدخول في أو تحمل ديون إضافية.

وكان ترامب قد أعلن مرارا وتكرارا إنه سيفرض رسوما جمركية على السلع الأجنبية، وتعهد بفرض رسوم إضافية بنسبة 10% على المنتجات الواردة من الصين، ورسوم جمركية بنسبة 25% على جميع السلع من المكسيك وكندا.

وحذر خبراء الاقتصاد من أن الرسوم الجمركية من المحتمل أن ترفع أسعار البنزين والأخشاب وترفع التضخم المحلي.

