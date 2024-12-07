بالفيديو.. إدراج 42 جامعة مصرية في نسخة تصنيف التايمز للجامعات العربية

قال الدكتور أحمد البنا، مدير إدارة التصنيف الدولي بجامعة عين شمس، إن التصنيفات الدولية المختلفة يكون لها طرق متعددة لتقيم الجامعات، موضحًا أنه بالرغم من أن لجنة تصنيف الجامعات بها كل الجامعات المصرية، إلا أن كل الجامعات لا تتنافس وإنما تعمل لمساعدة بعضها البعض.

وأضاف البنا خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الجامعات تعمل مع بعضها البعض، للتطوير والتقدم، متابعًا: «نعمل على دراسة كل التصنيفات المختلفة بطرق التقييم المختلفة بها، وبناءً عليها نبتدأ في عملية الدعم، بوضع الاستراتيجية التي سنعمل عليها، فضلًا عن أن كل مسؤول يعمل على تطوير الجامعة التي يعمل عليها، ويساعد زملاؤه في الجامعات الأخرى».

ولفت إلى أن جامعة عين شمس حدث بها قفزة هائلة مختلفة عن السنوات الماضية، ويأتي نتيجة مجهود وتعب استمر لسنوات، مؤكدًا أنه لا يوجد أي تصنيف دولي قوي تكون جامعة عين شمس غير موجودة به، إذ أنها تقع ضمن أعلى 2% من جامعات العالم في الحسابات.