وزير الإعلام اللبناني: الجيش يعزز انتشاره في عدد من المواقع بالجنوب

أكد وزير الإعلام اللبناني زياد المكاري، أن الجيش اللبناني بدأ في الانتشار في عدد من المواقع بالجنوب، معربا عن رفض الحكومة للخروقات التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي خلال وقف إطلاق النار.

وقال وزير الإعلام اللبناني - في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الحكومي الاستثنائي في مدينة صور اليوم السبت - إن الحكومة بحثت اليوم خطة تعزيز انتشار الجيش في منطقة جنوب الليلطاني، والاطلاع على عمليات قيادة الجيش المتعلقة بتعزيز انتشاره في منطقة جنوب الليطاني وتم الموافقة عليها.

وأضاف أنه تم الموافقة أيضا على مشروع قانون يرمي إلى إعادة إعمار الأبنية المتهدمة والمناطق المتضررة بفعل العدوان الإسرائيلي على لبنان، وعرض وزارة الزراعة للآلية التي أعدتها لمسح الأضرار الزراعية الناتجة عن العدوان، والموافقة على ترتيبات وإجراءات تتعلق بعمليات مسح الأضرار ورفع الأنقاض وتوزيع المهام بين الإدارات الرسمية، إلى جانب الطلب من الأهالي والمواطنين اتباع تعليمات وإرشادات الجيش في سبيل عودتهم الآمنة إلى قراهم.

وفيما يتعلق بالأوضاع على الحدود الشرقية والشمالية، أوضح وزير الإعلام اللبناني، أن الجيش يراقب كل التطورات على تلك الحدود، وقرر إرسال قوات مدهومة لتلك المناطق وراجمات صواريخ وآليات وفرق عسكرية متخصصة، لافتا إلى الاجتماع ناقش احتياجات الجيش إلى العتاد والتجهيزات.