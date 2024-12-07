طقس مستقر اليوم على القاهرة الكبرى.. الأرصاد توضح وجود شبورة مائية كثيفة صباحًا.. وخبراء ينصحون المواطنين بارتداء الملابس الشتوية

طقس بارد في الصباح الباكر وليلًا، اليوم السبت، ومعتدل الحرارة نهارًا على القاهرة، الوجه البحري، السواحل الشمالية، وشمال الصعيد، ومائلًا للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وفقًا لما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

شبورة مائية كثيفة

يتوقع خبراء الأرصاد، ظهور شبورة مائية كثيفة اليوم السبت وغدًا الأحد، صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية، مع استمرار الاستقرار في الأحوال الجوية، وتلاشي فرص سقوط الأمطار على جميع الأنحاء.

طقس غائم

أوضحت الهيئة، أنه من المتوقع أن يكون الطقس غائمًا جزئيًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية والغربية ووسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد، بينما يكون مشمسًا على جنوب الصعيد.

رياح معتدلة

وأوضحت، أن حركة الرياح معتدلة على جميع الأنحاء، وتصل سرعتها إلى 28 كيلومترًا في الساعة، على السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وتصل إلى 26 كيلومترًا في الساعة، في السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، فيما تصل سرعتها إلى 16 كيلومترًا في الساعة بالقاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

أما عن حالة البحر المتوسط، توقعت «الأرصاد»، أن تكون معتدلة مع ارتفاع الأمواج ما بين 1 و1.75 متر، واتجاه الرياح جنوبية شرقية، وبالنسبة للبحر الأحمر، فإن حالته خفيفة، وارتفاع الموج يتراوح بين 0.5 و1.25 متر، وحركة الرياح شمالية غربية.

استقرار الأحوال الجوية

وبدوره، تقول الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إن الفترة الحالية تشهد استقرارا فى الأحوال الجوية على كافة المحافظات وزيادة فترات سطوع الشمس، مؤكدة أن الفترة القادمة تشهد استقرار الأحوال الجوية.

وتابعت «الدكتورة منار»، أن محافظة الإسكندرية تعرضت لنوة «قاسم»، موضحة أنه ليس هناك أمطار في القاهرة، وتسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 22 درجة، حيث أن فترة الليل تشهد انخفاضات كبيرة فى درجات الحرارة.

ارتداء الملابس الشتوية

نصحت المواطنين، بضرورة توخي الحذر وارتداء الملابس الشتوية، كما يجب على قائدي السيارات توخي الحذر في الصباح الباكر أثناء القيادة بسبب الشبورة المائية وانخفاض مستوى الرؤية.

حالة الطقس اليوم

كما يوضح الدكتور علي قطب، رئيس هيئة الأرصاد الجوية سابقًا، أن الطقس اليوم بارد في الصباح الباكر وليلًا، ومعتدل الحرارة نهارًا على القاهرة، الوجه البحري، السواحل الشمالية، وشمال الصعيد، ومائلًا للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، موضحًا أن الطقس غائمًا جزئيًا على القاهرة الكبرى، ومشمسًا على جنوب الصعيد.

ويستكمل "قطب"، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن متابعة حالة الطقس يوميًا، ضروري جدًا، حيث تقوم هيئة الأرصاد باستطلاع الطقس على مدار الأسبوع من خلال الاستعانة بصور الأقمار الصناعية والخرائط، والاهتمام بالتحذيرات التي تطلقها، مناشدًا المواطنين بضرورة ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة.