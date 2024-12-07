بالفيديو.. خبيرة مصرفية تكشف أسباب تخطي سعر الدولار 50 جنيهًا

كشفت سهر الدماطي الخبيرة المصرفية، أن وصول سعر صرف الدولار في السوق المصرفية لخمسين جنيه أمر لا يثير القلق، لأن مصر تطبق السعر المرن للعملة الخضراء.

وقالت في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد" على قناة صدى البلد، إن زيادة السعر يكون نتيجة ارتفاع الطلب على الدولار.

وأكدت أن هناك مجموعة أسباب أثرت على سعر الدولار، حيث إن كل الشركات والبنوك والمؤسسات تتفق على تقفيل الميزانيات في شهر ديسمبر الجاري وهذا يخلق طلبا على الدولار.

وأردفت أنه مع اقتراب شهر رمضان يتم فتح الاعتمادات الدولارية لشراء احتياجات الشهر الكريم، وأخيرا التزامات الدولة التي تدفعها في توقيتات معينة على حسب الاتفاقيات المختلفة.

ولفتت إلى أن معدل الارتفاع في أسعار الدولار قدره قروشًا، مضيفة أن البنك المركزي أتاح للبنوك فتح الاعتمادات لشراء 13 سلعة غير استراتيجية لتحريك السوق.