تقرير: مقتل 275 شخصا هذا العام في إقليم "خيبر بختونخوا" الباكستاني بسبب زيادة الهجمات المسلحة

شهد إقليم "خيبر بختونخوا" الباكستاني وتيرة متزايدة من أعمال العنف هذا العام أودت بحياة 275 شخصا وإصابة 460 شخصا.

وذكر تقرير مفصل أعدته شرطة الإقليم الواقع شمال غرب البلاد - حسبما ذكرت قناة (سما تي في) الباكستانية الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم /السبت/ - أن الإقليم تعرض إلى 636 هجوما إرهابيا هذا العام راح ضحيته 142 مسؤولا بالشرطة و133 مدنيا، بالإضافة إلى تسجيل 214 إصابة في صفوف رجال الشرطة ووقوع 246 إصابة بين المدنيين.

وأشار التقرير إلى أن الهجمات، التي نفذتها منظمات محظورة، تضمنت شن تفجيرات انتحارية وانفجارات بعبوات ناسفة بالإضافة إلى مئات حوادث إطلاق النار التي وقعت في أنحاء متفرقة بالإقليم.

وأوضح التقرير أن حكومة "خيبر بختونخوا" عززت جهودها لمحاربة المسلحين ردا على زيادة موجة العنف، بالتعاون مع إدارة مكافحة الإرهاب، إذ تم تنفيذ 2981 عملية أمنية هذا العام؛ أسفرت عن مقتل 246 مسلحا، واعتقال 739 عنصرا إرهابيا، إلى جانب مصاردة كميات كبيرة من الأسلحة والمتفجرات.

تجدر الإشارة إلى أن باكستان تشهد ارتفاعا ملحوظا في الهجمات المسلحة منذ عودة حركة "طالبان" إلى السلطة في أفغانستان في عام 2021.. ويتم الإبلاغ عن معظم الهجمات في المقاطعات الباكستانية الحدودية وأبرزها "خيبر بختونخوا" و"بلوشستان".

