محافظ أسيوط: إزالة فورية لعدد 6 حالات تعدٍ بالبناء على أراضٍ زراعية

أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفين والمتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بناءً على توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مشيراً إلى أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن للوقوف أمام أي تعدي أو مخالفة للقانون.

وشدد على ضرورة متابعة ورصد أي حالات تعدي أو مخالفة بناء على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة وإزالتها فوراً قبل تفاقمها والتصدي لهم بكل حسم دون تهاون أو تقاعس على أن يتم متابعتها لعدم تكرار التعدي مرة أخرى للحفاظ على الرقعة الزراعية وحقوق الأجيال القادمة ومستقبلها في غذاء سليم.

وأوضح محافظ أسيوط أنه تم تنفيذ إزالة فورية لعدد 6 حالات تعدٍ بالبناء على الأرض الزراعية بقرى مراكز صدفا وساحل سليم وأبو تيج وأسيوط والقوصية، حيث قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو تيج بقيادة محمد حسن عبدالكريم رئيس المركز وبمشاركة طلعت بدوي وزين العابدين علام ووائل عبد الحي نواب رئيس المركز والمهندس علي عيسي مدير الإدارة الزراعية بفك شدة خشبية بحوض الأشقر القبلي بقرية الشيخ راجح واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، بينما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساحل سليم بقيادة عبداللطيف عبدالمنعم رئيس المركز بفك شدة خشبية لأعمدة الدور الثاني علوي بقرية الغريب بالوحدة المحلية بالعونة بمشاركة شريف وصفي نائب رئيس المركز وجمال سيد رئيس الوحدة المحلية بالعونة.

وأضاف المحافظ أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة صدفا بقيادة ممدوح جبر رئيس المركز قامت بالتصدي الفوري لتعدي على أرض زراعية على مساحة 12 سهم بحوض طورة 17 بزمام قرية بني فيز فيما تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية برئاسة أسامة سحيم رئيس المركز من إزالة حالتين تعدي على أرض زراعية بدائرة المركز بمشاركة صالح البارودى ومحمد عبدالحميد ورباح حمدى نواب رئيس المركز وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسيوط برئاسة اللواء محمد عزت بفك شدة خشبية لسقف الدور الأول العلوي بمساحة ١٠٠ م بمنطقة الشعراوي وتم وقف الأعمال بمشاركة شنودة موسى ومصطفى إسماعيل نائبي رئيس المركز وأحمد شحاتة رئيس الوحدة المحلية لقرية درنكة.