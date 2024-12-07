الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 12 فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 12 فلسطينيا على الأقل من الضّفة الغربية بينهم أسرى سابقون.

وذكر نادي الأسير الفلسطيني وهيئة شؤون الأسرى والمحررين - في بيان مشترك نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية " وفا" اليوم /السبت/ - أن عمليات الاعتقال توزعت على محافظات طولكرم، نابلس، ورام الله، رافقها عمليات تخريب وتدمير واسعة في منازل المواطنين.

وأشار البيان إلى أن عدد حالات الاعتقال منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء الشعب الفلسطيني، بلغ أكثر من 11 ألفا و900 مواطن من الضّفة الغربية بما فيها القدس.