ads
السبت 07 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 12 فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 12 فلسطينيا على الأقل من الضّفة الغربية بينهم أسرى سابقون.
وذكر نادي الأسير الفلسطيني وهيئة شؤون الأسرى والمحررين - في بيان مشترك نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية " وفا" اليوم /السبت/ - أن عمليات الاعتقال توزعت على محافظات طولكرم، نابلس، ورام الله، رافقها عمليات تخريب وتدمير واسعة في منازل المواطنين.
وأشار البيان إلى أن عدد حالات الاعتقال منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء الشعب الفلسطيني، بلغ أكثر من 11 ألفا و900 مواطن من الضّفة الغربية بما فيها القدس.

الاحتلال الإسرائيلي الضفة الغربية