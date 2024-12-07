الأكاديمية العربية للعلوم المصرفية تحتفل بتخريج دفعة جديدة

تحتفل اليوم الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية بتخريج دفعة جديدة من حملة الماجستير المهني (MBA) والدكتوراه المهنية (DBA) في مجالات إدارة الأعمال المختلفة، خلال حفل مميز يقام في قاعة المنارة للاحتفالات والمؤتمرات بالقاهرة.

يشهد الحفل رئيس مجلس أمناء الأكاديمية محمد جراح الصباح، ورئيس الأكاديمية الدكتور مصطفى هديب، إلى جانب نخبة من الشخصيات العلمية والأكاديمية، وعدد من النواب والمستشارين، وكبار الإعلاميين من مصر والوطن العربي.

وتعد الأكاديمية، التي تأسست عام 1988 من خلال الجمعية العمومية لاتحاد المصارف العربية، إحدى جهات العمل العربي المشترك التي تعمل تحت مظلة جامعة الدول العربية، حيث تسهم في تطوير التعليم والتدريب في المجال الإداري والمالي على مستوى الدول العربية والأفريقية، محققةً رسالتها الرائدة في "صناعة قادة المستقبل".

وفي تصريح للدكتور عمرو الضبع، عميد كلية الدراسات العليا بالأكاديمية، أكد أن هذا اليوم يمثل تتويجًا لجهود كبيرة بذلتها الأكاديمية عبر مسيرتها الممتدة لأكثر من ستة وثلاثين عامًا، قائلًا: "إن احتفالنا اليوم يعكس التزام الأكاديمية برسالتها في تقديم برامج تعليمية متطورة تتماشى مع أحدث المعايير العالمية.

وأضاف الضبع: "إن خريجي هذا العام يمثلون ثمرة عمل شاق ومنظم من فريق الأكاديمية الأكاديمي والإداري، ويمثلون نموذجًا مشرفًا للكفاءات المؤهلة علميًا وعمليًا، ونحن على ثقة بأنهم سيواصلون مسيرة النجاح، ليكونوا سفراء للأكاديمية في مختلف المحافل العربية والدولية ".