الدفاع الروسية تعلن السيطرة على قرية بيريستكي بمنطقة دونيتسك شرقي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، السيطرة على قرية بيريستكي بمنطقة دونيتسك شرقي، وفقا لنبأ عاجل بقناة "القاهرة الإخبارية".

وفي وقت سابق،أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها سيطرت على قرية نوفوسيليفكا بيرشا في منطقة دونيتسك شرقي أوكرانيا، وهي أحدث مكسب لها في المنطقة التي تعتبرها موسكو جزءًا من أراضيها.

وفي بيان آخر، أفادت الوزارة أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية تمكنت من تدمير 75 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية. وأوضح البيان أنه خلال الليلة الماضية، عندما حاولت كييف تنفيذ هجوم باستخدام الطائرات المسيرة، اعترضت الدفاعات الجوية الروسية وأسقطت 36 طائرة فوق مقاطعة روستوف، وثمانية فوق مقاطعة كورسك.

كما تم تدمير 9 طائرات مسيرة فوق بيلجورود، و17 فوق أورلوفسكايا، واثنتين فوق مقاطعة ريازان، ومسيرة فوق مقاطعة فارونيج، وأخرى فوق بحر آزوف، بالإضافة إلى مسيرة في إقليم كراسنودار.

من جانبه، أكد حاكم مقاطعة روستوف، فاسيلي جولوبيف، أن المقاطعة تعرضت لهجوم بـ 55 طائرة مسيرة أوكرانية في الليلة السابقة، إلا أن الهجوم لم يسفر عن أي إصابات.