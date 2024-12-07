جورجيا: القبض على 48 شخصا خلال احتجاجات مؤيدي الاتحاد الأوروبي

أعلنت الشرطة الجورجية، إلقاء القبض على 48 شخصًا خلال المظاهرات التي نظمها مؤيدو الانضمام للاتحاد الأوروبي الليلة الماضية، والتي تم تفريقها بخراطيم المياه والغاز المسيل للدموع.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان صحفي، حسبما اورد "راديو فرنسا الدولي"، اليوم /السبت/ - إن "الشرطة القت القبض على 48 شخصا بتهمة عصيان أوامر الشرطة والتخريب".

