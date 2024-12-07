383 مليون دولار حصيلة "Wicked" في أسبوعين

يواصل فيلم الفانتازيا والمغامرة “Wicked” للنجمة آريانا جراندي، تصدر إيرادات شباك التذاكر الأمريكي عقب طرحه بصالات السينما قبل أسبوعين.

بلغت حصيلة الفيلم الإجمالية 383 مليون دولار، جمع منها 286 مليونا في الصالات الأمريكية و97 مليونا في السوق الأجنبية. فيما قدرت تكلفته الإنتاجية بنحو 150 مليون دولار تقريبا. وفق موقع بوكس اوفيس موجو.

وجاء في المركز الثاني في ترتيب البوكس أوفيس الأمريكي، فيلم الرسوم المتحركة “Moana 2”، والذي بلغت حصيلته عالميا حتى الآن 453 مليون دولار، ويأتي في المركز الثالث فيلم الدراما التاريخية والحركة “Gladiator II” بإجمالي 329 مليون دولار عالميا.

يتبع الفيلم قصة صداقة غير متوقعة بين إلفابا وغليندا، وهما ساحرتان متصادمتان في أرض أوز السحرية، تم تصوير إلفابا بشكل خاطئ على أنها ساحرة شريرة وهي تسعى إلى فضح الساحر المحتال والفاسد الذي يحكم الأرض.