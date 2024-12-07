تحرير 547 محضرا تموينيا وضبط 9 أطنان دقيق بلدي مدعم و520 بطاقة تموينية داخل مخبز بأسيوط

قال اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط إنه تم تحرير 547 مخالفة تموينية وضبط 9 طن دقيق بلدي مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء فضلاً عن ضبط 520 بطاقة تموينية داخل مخبز بالمخالفة للقانون وذلك خلال عدة حملات تموينية بالأسواق والمخابز والمحال التجارية ومنافذ البيع المختلفة بالقرى والمراكز على مدار أسبوع بالتنسيق بين مختلف الجهات المعنية (التموين - الوحدات المحلية - مباحث التموين - جهاز حماية المستهلك - الأجهزة الرقابية) وذلك ضمن خطة المحافظة لحماية جمهور المستهلكين والتصدي لأية ممارسات غير مقبولة تتعلق باحتكار أو إخفاء أي سلع أو فرض زيادة غير مبررة على أسعار بعض السلع أو بيع سلع منتهية الصلاحية أو غير مطابقة للمواصفات لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين ومواجهة جشع بعض التجار تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

وأوضح المحافظ أن مديرية التموين بقيادة خالد محمد أحمد وكيل الوزارة بأسيوط شنت عدة حملات بالتنسيق مع إدارتها الخارجية بالمراكز والقرى وذلك في إطار تشديد الرقابة علي جميع المنشآت التموينية والرقابة علي الأسواق وضبط التلاعب في الأسعار وأسفرت الحملات على مدار أسبوع على تحرير 547 مخالفة تموينية للمخابز البلدية والأسواق منهم 96 محضر في مجال الأسواق حيث تم ضبط ٩ طن دقيق بلدي مدعم قبل تهريبها وبيعها في السوق السوداء وضبط ١٤٨ علبه لبن أطفال خاص بوزارة الصحة و ٤٦ طبق كبدة غير صالحه للاستهلاك الآدمي وضبط ٣٤٠ علبه أعشاب منتهية الصلاحية و٥٢٠ بطاقة تموينية داخل مخبز بالمخالفه للقانون وضبط بويات منتهية الصلاحية وتحرير عدد ٣ محاضر سلع غذائية منتهية الصلاحية ومحضر تصرف في سلع تموينية و٢ محضر تصرف في الرصيد الإستراتيجي لمستودعات بوتاجاز وتحرير عدد ١٤ محضر غلق تجار تموينيين فضلاً عن تحرير عدد ١٢ محضر عدم الإعلان عن أسعار المقرارات التموينية وتحرير عدد ٨ محاضر بيع سجائر بأزيد من السعر وتحرير عدد ٤٩ محضر عدم الإعلان عن الأسعار للمحلات والمقاهي والمطاعم والمحال التجارية بالإضافة إلى تحرير 451 محضر في مجال المخابز البلدية مابين محاضر نقص وزن ومواصفات وعدم نظافة وعدم وجود لوحة بيانات إعلانية وتوقف جزئي وعدم وجود ميزان والتصرف في كميات من الدقيق وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين.

يذكر أن محافظ أسيوط قد أعلن ـ في وقت سابق ـ عن تخصيص خطوط ساخنة بغرفة عمليات المحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أية بلاغات على رقم (2135858/ 088) او رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01066628906) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة "www.shakwa.eg".