العمل تعلن عن فرص عمل جديدة للمهندسين والمحاسبين في السعودية

أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم السبت، عن فتح باب التقديم على فرص عمل للمصريين في عدد من التخصصات الهندسية، والإدارية للعمل في مشاريع البنية التحتية، ومحطات معالجة المياه بالمملكة العربية السعودية، في شركة المياه الخليجية للمقاولات.

تأتي هذه الفرص وفرها مكتب التمثيل العمالي بالرياض برئاسة الملحق العمالي محمد عليان، تنفيذًا لتوجيهات الوزير جبران، بتوفير المزيد من فرص العمل اللائقة للعمالة المصرية في الخارج من خلال مكاتب التمثيل العمالي، وأعلنت الوزارة انها جاهزة لتوفير الأعداد والتخصصات المطلوبة للعمل على المهن المتوفرة.

وتتضمن الفرص المتاحة اليوم، تخصصات متنوعة تشمل: 2 محاسبين ذوي خبرة في شركات مقاولات، مشاريع بنية تحتية خبرة من 3 إلى 7 سنوات ، و1 مهندس ميكانيكا مشتريات "محطات معالجة المياه"، خبرة من 3 إلى 10 سنوات، بالإضافة إلى 5 مهندسين ميكانيكا خبرة من 5 إلى 15 سنة، و5 مهندسين مدني خبرة من 5 إلى 15 سنة، و5 مهندسين كهرباء متخصصين في محطات معالجة مياه الصرف الصحي ،خبرة من 5 إلى 15 سنة.

ومن المزايا في هذه الوظائف، توفير السكن المجاني، وتذاكر طيران ذهاب وعودة، وإقامة داخل المنشآت، وتأمين صحي شامل، وتتراوح الرواتب حسب التخصص والخبرة المهنية من 4000 إلى 15000 ريال سعودي.

كما توفر الشركة أيضًا بيئة عمل آمنة تتوافق مع أعلى معايير السلامة المهنية والصحية، بالإضافة إلى فرص الترقي، والتطوير المهني، من خلال برامج تدريبية ،وورش عمل لتعزيز مهارات العاملين وتطويرهم مهاراتهم ..

وأوضحت هبه أحمد مدير عام إدارة التشغيل بالوزارة أنه على الراغبين في التقديم إرسال السيرة الذاتية، وجواز السفر الساري، والمؤهل، وشهادة الخبرة "إن وجدت"، على البريد الإلكتروني التالي: Labour@labour.gov.eg، علماً أن فترة التقديم تبدأ غدًا الأحد الموافق 8 ديسمبر 2024 ،وتستمر لمدة 10 أيام.، مؤكدة أن التقديم مجاني وبدون أي وسطاء، مما يعزز من الشفافية والمصداقية في عملية التوظيف.

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