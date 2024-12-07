السيسي: مصر دولة تؤمن بالديمقراطية وأهمية الحوار والتفاهم والتنسيق المشترك

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر دولة تؤمن بالديمقراطية وأهمية الحوار والتفاهم والتنسيق المشترك ولديها تاريخ ممتد.

والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم رئيس البرلمان الدنماركي ووقع في سجل كبار الزوار بالبرلمان الدنماركي، كما تفقد الرئيس السيسي أروقة البرلمان الدنماركي.

كما التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارة الدنمارك الملك "فريدريك العاشر" ملك الدنمارك، وذلك في مستهل زيارة الدولة التي يقوم بها الرئيس إلى الدنمارك.

وقد صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنه قد تم إجراء مراسم استقبال رسمية رفيعة المستوى للرئيس، وفقًا للبروتوكولات المتبعة في زيارات الدولة، حيث تم عزف السلام الجمهوري المصري، ثم استعراض حرس الشرف.

ووضع السيسي إكليلا من الزهور على قبر الجندي المجهول، ثم انتقل الرئيس برفقة ملك وملكة الدنمارك إلى قصر أمالينبورج بواسطة عربات تجرها الخيول.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن مراسم الاستقبال والحفاوة الكبيرة التي قوبل بها الرئيس تعكس مدى التقدير الذي تحظى به مصر وقيادتها من مملكة الدنمارك.

وأعرب الرئيس عن شكره لجلالة ملك الدنمارك على حفاوة الاستقبال، مشددًا على اعتزازه بهذه الزيارة، كونها الأولى لرئيس مصري إلى الدنمارك، ومؤكدًا تطلعه إلى أن تسفر هذه الزيارة عن تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والدنمارك في جميع المجالات.

