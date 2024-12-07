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السبت 07 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

القومي للمرأة ينظم جلسات الدوار بقرى أسوان

جلسات الدوار للتوعية
جلسات الدوار للتوعية المجتمعية بأسوان
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استكمل فرع المجلس القومى للمرأة تنظيم برنامج جلسات الدوار للتوعية المجتمعية ضمن فعاليات المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم محاور التمكين الاقتصادي والثقافي والاجتماعي للأهالي والمواطنين بالقرى المستهدفة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

 توعية 300 من السيدات والرجال والشباب

أوضحت الدكتورة هدى مصطفى، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بأنه تحت رعاية محافظ أسوان وبالتعاون مع علماء ومشايخ الأوقاف وبالتنسيق مع الوحدات المحلية والقروية تم تنظيم عدد 6 من جلسات الدوار والتي استهدفت توعية 300 من السيدات والرجال والشباب، وأيضًا الأطفال من أهالي قرى الرقبة بدراو، وأبو الريش قبلي بأسوان.

وأشارت إلى أن الجلسات تناولت مناقشة القضية السكانية، وزواج القاصرات والصحة الإنجابية وختان الإناث والتربية السليمة للأبناء، وغيرها من الموضوعات والتحديات المجتمعية وأساليب رفع الوعي الثقافي والتعليمى والاجتماعي لدى جميع أفراد الأسرة.

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