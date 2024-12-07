كاتب صحفي: مصر لها دور كبير في منطقة الشرق الأوسط ومحيطها الإفريقي

قال أحمد يعقوب، الكاتب الصحفي في شئون الاقتصاد، إن الزيارة التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي لدول شمال أوروبا لا سيما الدنمارك والنرويج وأيرلندا تأتي في إطار بناء محطات جديدة لتعزيز التعاون المصري والأوروبي.

وأضاف «يعقوب» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الفكرة الأساسية لتعزيز التعاون والتنسيق بين مصر ومختلف الدول الأوروبية في ظل تنامي الصراعات والتحديات والأزمات في العالم يجعل مصر تتطلع إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري بما يعود باستثمارات أجنبية مباشرة ومزيد من فرص العمل ونقل خبرات، إلى جانب زيادة الإنتاجية في السلع والخدمات.

ولفت إلى أن الصحافة الدنماركية احتفت بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذكرت أنه أول رئيس من خارج القارة الأوروبية يحظى باستقبال رسمي من جانب ملك الدنمارك فريدريك العاشر والملكة ماري، موضحًا أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للدنمارك تاريخية حسبما وصفتها الصحف الدنماركية.

وتابع: «مصر لها دور كبير في منطقة الشرق الأوسط ومحيطها الإفريقي، إذ أنها على علاقات متوازنة مع مختلف دول العالم، وتعزز وتترجم كل العلاقات، فضلا عن أن الفرص المتاحة لتعزيز التعاون المشترك بين مصر والدنمارك وتنسيق المواقف بالنسبة للقضايا والأزمات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك يمثل محورًا مهمًا، تعمل عليه الدولة المصرية، في ظل الصراعات الموجودة في الشرق الأوسط».