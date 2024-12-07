ضبط 42 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

حيث أسفرت جهود الحملات المرورية خلال 24 ساعة عن ضبط 42274 مخالفة مرورية متنوعة من بينها المخالفات التالية:

- 690 مخالفة السير بدون تراخيص.

- 23 دراجة نارية مخالفة.

- 27565 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

- 8 مخالفات موقف عشوائى.

- 1327 مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة.

-7 مخالفات شروط التراخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.