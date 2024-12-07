جامعة قناة السويس تشارك في معسكر التدريب الكشفي بالإسكندرية

شاركت جامعة قناة السويس في معسكر التدريب الكشفي لجوالي وجوالات الجامعات المصرية، والذي أقيم في أبي قير بمحافظة الإسكندرية، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وانطلاقًا من أهمية تنمية المهارات والهوايات الكشفية وإعداد قادة للنشاط الكشفي لشباب الجامعات المصرية.

أُقيمت المشاركة تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وبإشراف تنفيذي الدكتور محمود شعيب، منسق عام الأنشطة الطلابية.

وبالتنسيق مع الإدارة العامة لرعاية الشباب بإشراف عبد الله عامر، مدير عام الإدارة، وابتسام سليم، مدير إدارة نشاط الجوالة والخدمة العامة.

وأكد الدكتور ناصر مندور دعمه الكامل للطلاب لتعزيز دور الحركة الكشفية داخل الجامعة، بما يسهم في غرس قيم الولاء والانتماء للوطن، وترسيخ قيم السلام، والمحبة، والتعاون بين الطلاب من مختلف الجامعات المصرية.

كما حث مندور، الطلاب على ممارسة الأنشطة الطلابية بالتوازي مع الدراسة الأكاديمية لتحقيق التوازن بين النواحي العلمية والثقافية.

وأشار الدكتور محمد عبد النعيم إلى أهمية الأنشطة الكشفية في صقل مهارات الشباب وتنمية حس المسؤولية لديهم، مؤكدًا دور الجامعة في دعم الأنشطة الطلابية باعتبارها عنصرًا رئيسيًا في بناء شخصية الطالب الجامعي.

ضم الوفد الطلابي المشارك عددًا من جوالي وجوالات عشائر كليات الجامعة المختلفة، حيث اشتمل البرنامج على مجموعة من الأنشطة التدريبية المتنوعة.

تضمنت هذه الأنشطة محاضرات تعريفية حول "تاريخ الحركة الكشفية والإرشادية"، وأخرى تثقيفية بعنوان "الوطن شرف"، و"الذكاء الاصطناعي"، بالإضافة إلى محاضرات عن "كيفية التأهيل في الجوالة".

كما تخلل المعسكر أنشطة كشفية وإرشادية متنوعة بين الجامعات المشاركة، إلى جانب فقرات فنية متميزة مثل “مسرح المنوعات”، وشهد الطلاب عددًا من الورش الكشفية التي ركزت على تطوير مهارات الجوالة وتأهيلهم لتحمل المسؤولية وخدمة المجتمع.

وأوضح الدكتور محمود شعيب أن المشاركة في هذه المعسكرات تسهم بشكل كبير في تطوير الحركة الكشفية بالجامعة، وإعداد جيل واعي ومسؤول يمتلك صفات القائد الناجح، ويعزز روح التواصل والتفاعل مع الطبيعة.

يذكر أن مشاركة جامعة قناة السويس تأتي في إطار حرص الجامعة على دعم الحركة الكشفية كأداة فعالة لتطوير شخصية الطلاب وتعزيز القيم الوطنية.