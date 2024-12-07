مصدر عسكري سوري: الإرهابيون ينشرون مقاطع مزيفة لإظهار سيطرتهم على بعض القرى

أكد مصدر عسكري سوري، أن الإرهابيين يعمدون إلى التصوير في بعض القرى والمناطق، ونشر مقاطع مزيفة تظهر سيطرتهم عليها، للتأثير على معنويات الشعب والجيش.

وقال المصدر العسكري وفقا للتليفزيون السوري، اليوم /السبت/، إن العناصر الإرهابية تدخل إلى بعض القرى، ويطلبون من الأهالي السماح لهم بالتصوير ثم المغادرة، وذلك لاستخدام تلك المقاطع في سياق الحرب الإعلامية.

