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السبت 07 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

مصدر عسكري سوري: الإرهابيون ينشرون مقاطع مزيفة لإظهار سيطرتهم على بعض القرى

سوريا
سوريا
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 أكد مصدر عسكري سوري، أن الإرهابيين يعمدون إلى التصوير في بعض القرى والمناطق، ونشر مقاطع مزيفة تظهر سيطرتهم عليها، للتأثير على معنويات الشعب والجيش.
وقال المصدر العسكري وفقا للتليفزيون السوري، اليوم /السبت/، إن العناصر الإرهابية تدخل إلى بعض القرى، ويطلبون من الأهالي السماح لهم بالتصوير ثم المغادرة، وذلك لاستخدام تلك المقاطع في سياق الحرب الإعلامية.
 

سوريا الإرهابيون