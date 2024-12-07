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السبت 07 ديسمبر 2024
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

السجن المشدد 7 سنوات لتشكيل عصابي في سرقة المواطنين وحيازة أسلحة بالسلام

أرشيفية
أرشيفية
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قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة تشكيل عصابي ، بالسجن المشدد 7سنوات  في سرقة المواطنين بالإكراه، وحيازة سلاح ناري وسلاح أبيض وذخيرة بالسلام.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، عن اعترفات المتهمين بالاستيلاء على أموال المواطنين، بواسطة تهديدهم  بسلاح أبيض ،وسلاح ناري  لإجبارهم عن ترك   متعلقاتهم الشخصية، وأخذها بالقوة وتمكنوا من تلك الوسيلة القسرية في شل مقاومتهم  وبث الرعب في أنفس الضحايا وأخذ متعلقاتهم واموالهم . 
وتلقي قسم شرطة السلام، بلاغا من مواطن يفيد تعرضه  للسرقة تحت تهديد السلاح ، واصابته بجرح سطحى بالذراع من قبل 4 أشخاص ،وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهمين ،وبأعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض علي 4 متهمين وبتفتيشهم عثر علي
سلاح أبيض مطواه، وسلاح ناري وذخيرة واعترفوا بسرقة المواطنين  بالإكراه ،ووتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 

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