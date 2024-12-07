تكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات بمدن أسوان

تواصل الوحدات المحلية جهودها المكثفة بناءاً على توجيهات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان لتنفيذ أعمال النظافة العامة ورفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات ، وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة إبراهيم سليمان بإستكمال أعمال الإزالة للمحلات المخالفة بطريق كسر الحجر تمهيداً لتنفيذ أعمال الرصف ، مع تكثيف جهود حملات رفع الإشغالات خلال الفترة الصباحية والمسائية بالأسواق والشوارع العامة الرئيسية والداخلية والمقاهى ، مع تنفيذ أعمال النظافة طبقاً لمنظومة المخلفات الصلبة بالأحياء والمناطق السكنية لإضفاء الشكل الجمالى والحضارى بها بقيادة المهندس أحمد حلفاوى مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية ، مع تهذيب ورى الأشجار والجهنميات وصيانة المسطحات الخضراء ونظافة المشايات والأحواض والأسوار بواسطة إدارة الحدائق بقيادة المهندس محمد حسن .

تفريغ الصناديق والحاويات

فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة عاطف كامل بتنفيذ أعمال النظافة وتفريغ الصناديق والحاويات من القمامة ، ورفع الإشغالات .

بينما قامت الوحدة المحلية بمدينة البصيلية بقيادة أشرف فكرى بتنفيذ أعمال النظافة وجرد للأتربة داخل الشوارع الداخلية بالمدينة .

وقامت الوحدة المحلية لمدينة الرديسية بعقد لقاء مع بعض مواطنى المدينة للاستماع لمطالبهم ومناقشة المواطنين في المشكلات التي تواجه المدينة.

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