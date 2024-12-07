بسبب سوء الأحوال الجوية.. تأجيل مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز رسميًا، اليوم السبت، تأجيل مباراة ديربي الميرسيسايد بين ليفربول وإيفرتون والتي كانت مقرر إقامتها مساء اليوم ضمن الجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"

جاء قرار تأجيل مباراة ليفربول وإيفرتون بسبب سوء الأحوال الجوية في إنجلترا واستمرار العاصفة "دارا" والتي ضربت البلاد ولها تأثير على جدول المنافسات الرياضية في إنجلترا.

وقالت صحيفة "ميرور" البريطانية، أنه من المتوقع أن تكون هناك رياح قوية مع تحذيرات صادرة من مكتب الأرصاد الجوية، وتم اتخاذ قرار بتأجيل المباراة التي كانت ستشهد آخر "ديربي ميرسيسايد" يُقام في ملعب جوديسون بارك.

وأعلن نادي إيفرتون عبر وسائل التواصل الاجتماعي: تم تأجيل ديربي ميرسيسايد اليوم في جوديسون بارك؛ بسبب الظروف الجوية السيئة".

بيان ليفربول وإيفرتون بسبب الأحوال الجوية

أصدر إيفرتون وليفربول بيانًا مشتركًا يحثان فيه الجماهير على توخي الحذر في خطط السفر، حيث كانا يتوقعان أن تقام المباراة كما هو مخطط لها، لكن مع تفاقم الأحوال الجوية، لم يكن لديهم خيار سوى التأجيل.

يتصدر ليفربول بقيادة اللاعب المصري محمد صلاح جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مباريات اليوم في افتتاح الجولة الـ 15 من البريميرليج.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم

ليفربول 35 نقطة

تشيلسي 28 نقطة

آرسنال 28 نقطة

مانشستر سيتي 26 نقطة

برايتون 23 نقطة

فولهام 22 نقطة

نوتينجهام فورست 22 نقطة

أستون فيلا 22 نقطة

بورنموث 21 نقطة

توتنهام هوتسبير 20 نقطة

برينتفورد 20 نقطة

نيوكاسل يونايتد 20 نقطة

مانشستر يونايتد 19 نقطة

وست هام يونايتد 15 نقطة

إيفرتون 14 نقطة

ليستر سيتي 13 نقطة

كريستال بالاس 12 نقطة

إبسويتش تاون 9 نقاط

وولفرهامبتون 9 نقاط

ساوثهامتون 5 نقاط