التهرب الجمركي: ضبط كمية كبيرة من السجائر المهربة

نجحت الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي، بالتعاون مع مباحث الضرائب والرسوم شمال الصعيد، في إحباط محاولة ضخمة لتهريب كمية كبيرة من السجائر الأجنبية، ياتي ذلك في إطار جهود مصلحة الجمارك المتواصلة لمكافحة التهريب وحماية الاقتصاد الوطني.

وبناءً على معلومات استخباراتية دقيقة، وجه محمد حسن رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي توجيهات بتكليف من عبد الله مصطفى، مدير عام مكافحة التهرب الجمركي وبالتنسيق مع العميد أحمد الصاوي، مدير مباحث شمال الصعيد، بتشكيل لجنة جمركية برئاسة سامر لطفي مدير إدارة مكافحة شمال الصعيد وعضوية كلا من مصطفى عرابي رئيس قسم بالمكافحة ومحمد عزت رئيس قسم بالمكافحة وبحضور قوة من مباحث الضرائب والرسوم شمال الصعيد.

وأسفرت جهود اللجنة عن تحرير المحضر الجمركي رقم 3526 لسنة 2024 لكمية عدد 279 كرتونة سجائر أجنبية الصنع، وقدرت قيمة المستحقات الجمركية عليها بـ 8 ملايين جنيه مصري.

وتقدم صاحب الشأن (م س س ع) بطلب تصالح باسم رئيس مصلحة الجمارك، وسدد جزء من المبلغ المستحق لحين استكمال سداد باقي المستحقات.

وأوضحت الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي، أن هذه الضبطية الكبيرة تؤكد حجم التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني من جراء التهريب، ومدى جدية الجهات المعنية في مكافحة هذه الظاهرة، وتعتبر أيضًا رسالة واضحة للمهربين بأن مصلحة الجمارك المصرية لن تتهاون مع أي محاولة للتهرب من دفع المستحقات الجمركية.