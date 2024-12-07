المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: سفارتنا بدمشق تواصل نشاطها ولا صحة لمزاعم إخلائها

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن سفارتنا بدمشق تواصل القيام بنشاطها المعتاد ولا صحة لمزاعم إخلائها، وفقا لما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

ورفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، التقارير التي تحدثت عن إخلاء السفارة الإيرانية في دمشق، مؤكدًا أن هذه الأنباء غير صحيحة.

وأوضح بقائي، في رده على سؤال لوكالة "إيسنا"، أن التقارير التي نشرتها وسائل الإعلام الغربية بشأن بدء إيران في إخلاء سفارتها في سوريا لا أساس لها من الصحة، مشيرًا إلى أن السفارة تواصل أداء مهامها بشكل طبيعي.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية قد زعمت في تقرير نشرته مساء الجمعة أن إيران بدأت في سحب قواتها من سوريا، وأن بعض القوات قد تم نقلها إلى لبنان والعراق وطهران.