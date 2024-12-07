مصرع وإصابة 11 شخصا جراء انقلاب سيارة ربع نقل بالدقهلية

لقي شخصان مصرعهما، وأصيب 9 آخرين إثر انقلاب سيارة ربع نقل محملة بعدد من عمال المزارع بمنطقة الحفير بنطاق مركز الستاموني محافظة الدقهلية.

كان اللواء دكتور حسام عبد العزيز، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة الستاموني، يفيد بانقلاب سيارة ربع نقل ووجود وفيات ومصابين بنطاق منطقة حفير شهاب الدين بدائرة المركز.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة الستاموني الى مكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص تبين انقلاب السيارة في منطقة الحفير مما أسفر عن مصرع:" أحمد السيد الجمل، 20عامًا، محمد جاد إسماعيل محمد،20 عاما، مقيمان الحفير".

كما أصيب فى الحادث كلا من : "حسام ممدوح حسن السيد، 38 عامًا، قرية العشرين، بهية عوض إبراهيم، 23 عامًا، قرية العشرين، سماسم سمير زغلول، 30 عامًا، العشرين ، مصطفى حمدي محمد، 14 عامًا، أحمد حسن حامد، 18عامًا، العشرين، هند منير إبراهيم، 39 عامًا، العشرين، محمد عوض الفخري، 35 عامًا، العشرين، رضا محمد مصطفى، 40 عامًا، العشرين، رضا السيد حسن، 35 عامًا العشرين".

جرى نقل الجثمانين الي المشرحة، والمصابين الي المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.