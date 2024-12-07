المفتي: عودة كتاتيب القرآن خطوة مهمة لزيادة الإنتماء وتعزيز منظومة الأخلاق

وجه الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية، التحية للرئيس عبد الفتاح السيسى على رعايته ودعمه للمؤسسات الدينية وأهل القرآن بدعم لا متناهي.

وقال المفتي خلال كلمته في افتتاح المسابقة العالمية الحادية والثلاثين للقرآن الكريم التي تعقدها وزارة الأوقاف في مركز مصر الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإدارية، إن المسابقة العالمية للقرآن الكريم، تعد مهمة وطنية وتلبس حفظة كتاب الله تاج العزة والفخر، مؤكدا أن القرآن الكريم هو مصدر الهداية والتوجيه وسبيلا لتعزيز العلم والمعرفة ودعوته الدائمة للتفكر والبحث ونتج عنه إحياء العلم والثقافة وحتى أصبح علماء المسلمين مصدرا للعالم أجمع، وكان القرآن ملهم للعلوم الأخرى.

وأشار إلى أنه القرآن الكريم يقدم وسام للناس عامة ويغرس الطمأنينة في نفوس حائرة ويدعو إلى التحلي بالأخلاق الحسنة كصدق والحق ويقدم نظاما شاملا لمجتمع يسوده العدالة وَالمساواة ليحمي حقوق الفقراء والمحتاجين وكذلك التعايش مع الآخر واحترامه.

وأوضح أن القرآن الكريم أكد في مواضع عدة على توجيهاته للناس بحسن الخلق والتعامل مع الآخر بحب وود.

وشدد على أن القرآن الكريم سيظل يقدم للإنسان الكثير والكثير مهما طال الزمن او قصر، لافتا إلى دور وزارة الأوقاف نحو تحفيز الأسر المصرية على تحفيز أبنائها على حفظ القرآن الكريم إتاحة الفرصة لاكتشاف المواهب النابغة واحتوائهم.

وثمن المبادرة التي أطلقها وزير الأوقاف والتي تعنى بعودة الكتاتيب في القرى والأرياف، مؤكدا أنها ستكون خطوة مباركة لتعزيز الانتماء الوطني وتعزيز الأخلاق لدي النشء وتخرج كنوز مصرية مستقبلية وتحفظ مكانة مصر في الريادة في تلاوة وحفظ القرآن الكريم.

وانطلقت قبل قليل، الاختبارات النهائية لـ المسابقة العالمية للقرآن الكريم ، في نسختها الحادية والثلاثين، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتستمر لمدة أربعة أيام، تحت إشراف وزارة الأوقاف.

وقالت وزارة الأوقاف، أن جميـع فـروع المسابقـة مفتوحـة للجنسين، بشـرط ألا يكـون المتسابـق قـد سبق له أن فـاز في أي عام سابق بأي مركز من المراكز الأولى ذات الجوائز المالية في أي فرع من فروع المسابقة.

من جانبه، أكد الدكتور أسامة فخري الجندي، رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم، بوزارة الأوقاف، أن النسخة الحادية والثلاثين من المسابقة العالمية للقرآن الكريم، تحمل اسم القارئ الشيخ محمد رفعت، رحمه الله.

99 متسابقًا عن طريق الانترنت

وقال أن عدد المشاركين هذا العام بلغ 141متسابقًا من 60 دولة تمثل إفريقيا وآسيا وأوروبا، إلى جانب مرشحي الأزهر الشريف، ولأول مرة، أجريت التصفيات التمهيدية للمسابقة عبر الإنترنت، ما أسفر عن تأهل 99 متسابقًا، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ المسابقات العالمية.

وقدمت وزارة الأوقاف، أفرعًا جديدة في المسابقة تشمل حفظ القرآن وتفسيره، إلى جانب وجوه إعرابه وأسباب نزوله، تعزيزًا للفهم الصحيح للنصوص القرآنية ومواجهة الفكر المتطرف.

11 مليون جنيه

وأضافت وزارة الأوقاف أن قيمة الجوائز بلغت أحد عشر مليون جنيه، ما يجعلها الأعلى في تاريخ المسابقات العالمية للقرآن الكريم، تأكيدًا لأهمية هذا الحدث ودعمه المتواصل لخدمة القرآن وأهله.