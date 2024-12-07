السيسي يتوجه إلى مقر رئاسة الوزراء الدنماركي للقاء مته فريدريكسن

توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل قليل إلى مقر رئاسة الوزراء الدنماركي للقاء مته فريدريكسن رئيسة وزراء الدنمارك.

والتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم رئيس البرلمان الدنماركي كما وقع الرئيس السيسي في سجل كبار الزوار بالبرلمان الدنماركي كما تفقد الرئيس السيسي أروقة البرلمان الدنماركي.

والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي أيضا خلال زيارة الدنمارك الملك "فريدريك العاشر" ملك الدنمارك، وذلك في مستهل زيارة الدولة التي يقوم بها الرئيس إلى الدنمارك.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أنه قد تم إجراء مراسم استقبال رسمية رفيعة المستوى للرئيس، وفقًا للبروتوكولات المتبعة في زيارات الدولة، حيث تم عزف السلام الجمهوري المصري، ثم استعراض حرس الشرف.

كما قام السيسي بوضع إكليل من الزهور على قبر الجندي المجهول، ثم انتقل الرئيس برفقة ملك وملكة الدنمارك إلى قصر أمالينبورج بواسطة عربات تجرها الخيول.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن مراسم الاستقبال والحفاوة الكبيرة التي قوبل بها الرئيس تعكس مدى التقدير الذي تحظى به مصر وقيادتها من مملكة الدنمارك.



ومن جانبه، أعرب الرئيس عن شكره لملك الدنمارك على حفاوة الاستقبال، مشددًا على اعتزازه بهذه الزيارة، كونها الأولى لرئيس مصري إلى الدنمارك، ومؤكدًا تطلعه إلى أن تسفر هذه الزيارة عن تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والدنمارك في جميع المجالات.

