"الشيوخ النيجيري" يقر مشروع قانون لحظر تصدير الذرة

أقر مجلس الشيوخ النيجيري، مشروع قانون يهدف إلى تجريم تصدير كميات كبيرة من الذرة غير المعالجة، في خطوة تهدف إلى التخفيف من أزمة الجوع التي تعاني منها البلاد.

وذكرت شبكة "ياهو فاينانس" اليوم أن مشروع القانون، الذي يتطلب تصديق الرئيس ليصبح قانونا نافذا، يتضمن فرض حظر على تصدير الذرة غير المعالجة إذا كانت الكمية المصدرة تبدأ من طن واحد أو أكثر، كما ينص المشروع على معاقبة المخالفين بفرض غرامة مالية تعادل قيمة الذرة المصدرة، وفي حال عدم دفع الغرامة، يواجه المخالفون عقوبة بالسجن لمدة عام؛ ما يعكس حرص المشرعين على ضمان الالتزام بالقانون وتقليل تصدير الذرة الخام للحفاظ على توفيرها محليا.

وتعد الذرة من المحاصيل الغذائية الأساسية في نيجيريا، حيث تستخدم في تغذية السكان، وكعلف للحيوانات، وفي إنتاج المشروبات والدقيق المعالج، ومع ذلك، فإن تصديرها بكميات كبيرة يؤثر على توافرها محليًا؛ مما يهدد الأمن الغذائي في البلاد.

ووفقا لتوقعات وزارة الزراعة الأمريكية، يتوقع أن ترتفع صادرات نيجيريا من الذرة إلى 75،000 طن متري في موسم 2024/2025، مقارنة بـ50،000 طن متري في موسم 2023/2024.