أستاذ تمويل: هناك انتقال استراتيجي مهم في العلاقات الخارجية المصرية| فيديو

قال الدكتور محمد باغة، أستاذ التمويل والاستثمار، إن هناك انتقالا استراتيجيا مهما في العلاقات الخارجية المصرية، وتأسيس علاقات استراتيجية، موضحًا أنه عقب توقيع الرئيس عبد الفتاح السيسي اتفاقية شراكة مع رئيسة وزراء الدنمارك، اليوم السبت، سيعزز من ترفيع العلاقات المصرية الدنماركية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.

وأضاف باغة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الدنمارك تعد إحدى الدول الاستمرارية المهمة في أوروبا، ولها وزنها الخاص، مشيرًا إلى أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي تأتي في وقت مهم، في ظل الاضطرابات العالمية التي تحدث على المستوى السياسي أو على مستوى التكامل الاقتصادي.

وتابع: «مصر خلال الفترة الماضية بذلت كل جهودها في تطوير البنية التحتية واللوجيستية بشكل قوي، إذ إنه السبب الرئيسي في جذب الاستثمارات المهمة، وعلى إثرها التقى الرئيس السيسي مع أهم رجال الأعمال في الدول الاستمرارية في الدنمارك والنرويج والسويد، بهدف جذب مزيد من الاستثمارات في مجالات معينة، وتسعى الدولة إلى تحقيق طفارات خلال الفترة المقبلة، مثل التحول في صناعة الهيدروجين الأخضر».