وكيل الأزهر: المسابقة العالمية للقرآن الكريم تأتي في زمن نحتاج فيه لآيات الله

قال الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، إن المسابقة العالمية الحادية والثلاثين للقرآن الكريم، تأتي في زمان نحتاج فيه لآيات الله، حيث أنه وضح أدوية شافيةً لكل أمورنا.

وأضاف في كلمته خلال افتتاح المسابقة العالمية للقرآن الكريم، يحذرنا من الفرقة، وأنه لا يتصور أبدًا أن النزاع بين الشعوب والأمم نزاع عسكري، بل النزاع الحقيقي يكون في المشاعر بين الناس وبعضها.



انطلاق اختبارات المسابقة العالمية للقرآن الكريم في نسختها الحادية والثلاثين

وانطلقت اليوم، الاختبارات النهائية لـ المسابقة العالمية للقرآن الكريم ، في نسختها الحادية والثلاثين، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتستمر لمدة أربعة أيام، تحت إشراف وزارة الأوقاف.

وكانت وزارة الأوقاف قد قالت، أن جميـع فـروع المسابقـة مفتوحـة للجنسين، بشـرط ألا يكـون المتسابـق قـد سبق له أن فـاز في أي عام سابق بأي مركز من المراكز الأولى ذات الجوائز المالية في أي فرع من فروع المسابقة.

من جانبه، أكد الدكتور أسامة فخري الجندي، رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم، بوزارة الأوقاف، أن النسخة الحادية والثلاثين من المسابقة العالمية للقرآن الكريم، تحمل اسم القارئ الشيخ محمد رفعت، رحمه الله.

99 متسابقًا عن طريق الانترنت

وقال أن عدد المشاركين هذا العام بلغ 141متسابقًا من 60 دولة تمثل إفريقيا وآسيا وأوروبا، إلى جانب مرشحي الأزهر الشريف، ولأول مرة، أجريت التصفيات التمهيدية للمسابقة عبر الإنترنت، ما أسفر عن تأهل 99 متسابقًا، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ المسابقات العالمية.

وقدمت وزارة الأوقاف، أفرعًا جديدة في المسابقة تشمل حفظ القرآن وتفسيره، إلى جانب وجوه إعرابه وأسباب نزوله، تعزيزًا للفهم الصحيح للنصوص القرآنية ومواجهة الفكر المتطرف.

11 مليون جنيه

وأضافت وزارة الأوقاف أن قيمة الجوائز بلغت أحد عشر مليون جنيه، ما يجعلها الأعلى في تاريخ المسابقات العالمية للقرآن الكريم، تأكيدًا لأهمية هذا الحدث ودعمه المتواصل لخدمة القرآن وأهله.