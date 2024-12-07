"إتش آي آي" الأمريكية تخطط لتعزيز قدراتها في بناء الغواصات والسفن

كشف مسئولو شركة "إتش آي آي" لبناء السفن والغواصات وحاملات الطائرات الأمريكية، عن خطط الشركة المفصلة للاستحواذ على مصنع لإنتاج الحديد والصلب في ولاية ساوث كارولينا، لتعزيز قدراتها وإمكاناتها لبناء السفن، مشيرين إلى أنهم دخلوا في إجراءات اتفاق محدد للاستحواذ على كافة أصول مجموعة "دبليو إنترناشيونال إس سي وفيفيد إمباير إس سي"، التي يقع مجمعها الرئيسي في ولاية نورث كارولينا لتصنيع هياكل السفن، والمعدات، والتجهيزات والتركيبات المخصصة لها.

وقالت دورية "جينز" العسكرية الدولية، إن عملية الاستحواذ ستساعد "إتش آي آي" في تعزيز قدراتها على بناء السفن، خصوصًا لتلبية متطلبات بناء غواصات وحاملات طائرات لمصلحة البحرية الأمريكية، ولاسيما تلك النوعيات التي تندرج ضمن التزامات البناء بموجب إتفاق "إيه يو كيه يو إس" (أوكاس) بين أستراليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

وذكرت رئيسة شركة "نيوزبورت نيوز" لبناء السفن (إن إن إس)، ونائبة رئيس شركة "إتش آي آي"، جينيفر بويكين، أن مجمع نورث كارولينا، يعد إضافة فعلية مستهدفة لمساعدتنا بصفة أساسية على إنتاج الغواصات، لكن إنتاج حاملات الطائرات نتأمل أن تساعد فيه أيضا.

كانت شركتا "إتش آي آي" و"إن إن إس" قد اتخذتا خطوات عملية لزيادة وتسريع إنتاجهما من الحاملات والغواصات التي ينتجاها.

أشارت بويكين إلى أن منشأة نورث كارولينا ستعمل كخط إنتاج ثان مصغر لأنشطة الإنتاج الرئيسية التي تنفذها شركة "إن إن إس" في أحواض بناء السفن التابعة لها في ولاية فيرجينيا.

وأوضح مسؤولو "إتش آي آي" أن الأصول المستحوذ عليها ستتضمن منشآت إنتاج متقدمة مزودة بمعدات فائقة التكنولوجيا، وأدوات وبنية تحتية أساسية تستخدم لتصنيع نماذج وتجهيزات وهياكل معدنية، وتقع في منطقة مستأجرة مساحتها 45 فدانا، تتضمن مساحات تصنيع تزيد على 480 ألف قدم مربع (بما يعادل نحو 45 ألف متر مربع).

