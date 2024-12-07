دوري أبطال أفريقيا.. موعد تحرك حافلة الأهلي إلى ملعب مباراة أورلاندو

تتحرك حافلة الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي من فندق الإقامة في جوهانسبيرج عقب المحاضرة الفنية التي يعقدها السويسري مارسيل كولر في الثانية عشرة ظهر اليوم السبت متوجه إلى استاد أورلاندو الذي يستضيف مباراة الأهلي وأورلاندو بايرتس في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان الأهلي قد خاض مرانه أمس على استاد أورلاندو الذي يستضيف المباراة، وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضرة نظرية مع اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث في الأمور الفنية.

أدى لاعبو الأهلي فقرات تدريبية متنوعة، بدأت بإجراء عمليات الإحماء وجزء بدني واختتم المران بتقسيمة قوية بين اللاعبين.

موعد مباراة الأهلي وأورلاندو بايرتس

ويستعد فريق الأهلي لمواجهة فريق أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتقام مباراة الأهلي وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي في الثالثة عصر اليوم السبت في جنوب إفريقيا بالجولة الثانية من المجموعة الثالثة لدوري الأبطال.

واستهل الأهلي تحت قيادة مدربه مارسيل كولر، مشواره في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، بالفوز 4-2 على ستاد أبيدجان الإيفواري فيما حقق أورلاندو بيراتس الفوز على شباب بلوزداد الجزائري بنتيجة 2-1.

قائمة الأهلي لمواجهة أورلاندو

أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قائمة الفريق استعدادا لمواجهة فريق أورلاندو في ثاني جولات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويغيب عن قائمة الأهلي مصطفى شوبير حارس مرمى الفريق بينما عاد وسام أبو علي وأشرف داري وإمام عاشور.

ضمت قائمة الفريق كلا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، حمزة علاء، مصطفى مخلوف

خط الدفاع: يحيى عطية الله، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أشرف داري، أشرف داري، خالد عبدالفتاح، عمر كمال عبدالواحد.

خط الوسط: أكرم توفيق، إمام عاشور، مروان عطية، عمر الساعي، أحمد نبيل كوكا، أفشة، عمرو السولية، طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، بيرسي تاو، رضا سليم.

خط الهجوم: كهربا، وسام أبو علي.